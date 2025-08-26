[현장영상] 류진 한경협 회장 “한국 기업들, 1천500억 달러 대규모 대미 투자”

동영상 고정 취소

류진 한국경제인협회 회장은 25일(현지시간) "한국 기업들은 1천500억 달러의 대규모 대미 투자를 계획하고 있다"고 밝혔습니다.



류 회장은 이날 미국 워싱턴DC에서 열린 '한미 비즈니스 라운드 테이블'에서 한국 경제계 대표로 한 모두발언에서 이같이 언급한 뒤 "미국과 글로벌 시장을 함께 견인해 제조업 르네상스의 새 시대를 열어가기 위한 것"이라고 말했습니다.



그는 "이러한 투자 계획과 오늘 양국 기업들이 논의할 협력 방안은 원대한 한미 산업 협력 구상을 실행하는 로드맵이 될 것"이라며 "양국 정부도 적극 지원해 주시리라 믿는다"고 강조했습니다.



이날 행사는 한미 기업인들의 투자와 경제 협력을 논의하기 위한 자리로, 이재명 대통령과 하워드 러트닉 상무부 장관 및 이재용 삼성전자 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 양국 기업인들이 대거 참석했습니다.



류 회장은 "한미 정상회담을 계기로 한미 제조업 르네상스라는 새로운 챕터를 열고자 한다"며 "단지 생산 시설을 늘리는 데 그치지 않고 큰 틀의 상생 협력을 하는 것이 공동의 목표"라고 설명했습니다.



그러면서 인기 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 주제가 '골든'을 거론, "한국계 미국인 여성 3명이 부른 빌보드 차트 1위 주제곡에 '업 업 업'(up up up)이란 노랫말이 나온다"며 "오늘 이 자리가 한미가 함께하는 제조업 르네상스, 상승과 영광의 황금시대로 가는 출발이 되기를 바란다"고 덧붙였습니다.



