트럼프, 화끈한 환대 “우린 100% 당신과 함께 할 것입니다” [지금뉴스]

도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 "우리는 100% 당신과 함께 할 것"이라고 말했습니다.



현지시각 25일 미국 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 트럼프 대통령은 "선거 승리를 축하한다. 큰 승리였다"며 이같이 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 "오늘 우리는 무역 등 여러 가지 진지한 주제를 다룰 예정"이라며 "한국은 조선업을 잘한다. 한국이 미국으로 와서 조선소를 세우고 우리가 다시 선박을 만드는 과정을 시작할 수 있게 하는 방안을 검토하고 있다"고 말했습니다.



또 "한국은 미국의 군사 장비 주요 구매국 가운데 하나"라며 "이에 대해서도 이야기할 예정"이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령의 이 대통령 환영 발언, 영상에 담았습니다.



(영상편집: 박준서)



