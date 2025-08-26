정치 ‘3대 특검’ 수사

권성동 “내일 특검 조사 출석할 것…모든 사안에 결백”

입력 2025.08.26 (09:46) 수정 2025.08.26 (09:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 권성동 의원이 불법 정치자금 수수 의혹 등과 관련해 김건희 특검에 출석해 조사를 받겠다고 밝혔습니다.

권 의원은 오늘(26일) 자신의 SNS에 “오는 27일 10시에 특검 조사에 출석하겠다”고 말했습니다.

권 의원은 “저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다”면서 “반면 특검 측은 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다. 당당하지 못하기 때문”이라고 주장했습니다.

이어 “저는 이미 문재인 정부의 정치 탄압을 이겨낸 경험이 있다”며 “이번 이재명 정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다”고 말했습니다.

권 의원은 “정의를 향한 길은 아무리 굽이치고 험난해도 결국 진실이라는 목적에 도달하기 마련”이라고 덧붙였습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받은 의혹 등을 수사하고 있습니다.

특검팀은 이와 관련해 권 의원의 주거지와 국회 의원실, 강릉 사무실 등을 압수수색하고 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 권성동 “내일 특검 조사 출석할 것…모든 사안에 결백”
    • 입력 2025-08-26 09:46:08
    • 수정2025-08-26 09:46:42
    정치
국민의힘 권성동 의원이 불법 정치자금 수수 의혹 등과 관련해 김건희 특검에 출석해 조사를 받겠다고 밝혔습니다.

권 의원은 오늘(26일) 자신의 SNS에 “오는 27일 10시에 특검 조사에 출석하겠다”고 말했습니다.

권 의원은 “저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다”면서 “반면 특검 측은 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다. 당당하지 못하기 때문”이라고 주장했습니다.

이어 “저는 이미 문재인 정부의 정치 탄압을 이겨낸 경험이 있다”며 “이번 이재명 정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다”고 말했습니다.

권 의원은 “정의를 향한 길은 아무리 굽이치고 험난해도 결국 진실이라는 목적에 도달하기 마련”이라고 덧붙였습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받은 의혹 등을 수사하고 있습니다.

특검팀은 이와 관련해 권 의원의 주거지와 국회 의원실, 강릉 사무실 등을 압수수색하고 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[속보][단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[속보][단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
김건희특검, ‘통일교 의혹’ 권성동 내일 소환…“모든 사안 결백”

김건희특검, ‘통일교 의혹’ 권성동 내일 소환…“모든 사안 결백”
한덕수 전 총리 구속영장 청구…‘내란=구속’ 공식 이어지나

한덕수 전 총리 구속영장 청구…‘내란=구속’ 공식 이어지나
김건희 특검 ‘1호 기소’ 삼부토건 재판 오늘 시작

김건희 특검 ‘1호 기소’ 삼부토건 재판 오늘 시작

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…<br>‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.