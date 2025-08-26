청주 원도심 골목축제, 30·31일 열려
입력 2025.08.26 (11:20)
청주시문화산업진흥재단이 오는 30일부터 이틀 동안 성안길 일원에서 청주원도심골목길축제를 개최합니다.
'여름: 성안이즈백'이라는 주제로 열리는 이번 축제는 과거 성안길의 명성과 정체성을 되살릴 수 있도록 'Y2K 랜덤 댄스'와 '미니게임 천국' 등 2000년대를 상징하는 체험형 공연과 놀거리로 구성될 예정입니다.
청주시문화산업진흥재단이 오는 30일부터 이틀 동안 성안길 일원에서 청주원도심골목길축제를 개최합니다.
