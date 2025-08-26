정치 ‘3대 특검’ 수사

정성호 법무 “특검, ‘관봉권 띠지 분실’ 수사하면 적극 협조하겠다”

입력 2025.08.26 (11:24) 수정 2025.08.26 (11:25)

정성호 법무부 장관이 검찰의 건진법사 ‘관봉권 띠지 분실’ 사건을 특검이 수사할 경우, 적극 협조하겠다고 밝혔습니다.

정 장관은 오늘(26일) 국회 예산결산특별위원회 전체 회의에서 “관봉권 띠지 분실 사건을 특검이 수사할 경우 적극 협조하겠느냐”는 민주당 이수진 의원 질의에 “꼭 그렇게 하겠다”고 답했습니다.

이 의원은 건진법사 전성배 씨 집에서 나온 관봉권의 발행 날짜가 윤석열 전 대통령 취임 사흘 뒤라며 “윤석열 정권의 핵심으로부터 나왔다고 의심할 수밖에 없다. 윤석열 정권 핵심이 연루된 초대형 부정부패 사건을 덮기 위한 정치검찰의 증거인멸인데, 어떻게 생각하느냐”고 물었습니다.

정 장관은 “일단 이 사건 보도가 나온 직후 대검에 엄중한 감찰을 지시했고, 대검이 감찰 시작 직후 바로 또 수사에 착수했다”며 “수사 결과가 나와야 할 것으로 안다”고 답했습니다.

이 의원은 “이 건은 올해 4월 말 심우정 전 검찰총장에게 보고됐지만, (심 전 총장은) 감찰 지시를 하지 않았다”며 “이 또한 명백한 직무 유기”라고 지적했습니다.

그러면서 “김건희 국정농단 사건의 연관 사건인 이 사건을, 김건희 특별법에 근거해 특검이 수사해야 한다”고 주장했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  • 정성호 법무 “특검, ‘관봉권 띠지 분실’ 수사하면 적극 협조하겠다”
    • 입력 2025-08-26 11:24:37
    • 수정2025-08-26 11:25:28
    정치
[사진 출처 : 연합뉴스]
김청윤
김청윤 기자

