[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

비서실장 “트럼프 필리조선소 방문 사실 아냐…벤스 부통령 방문도 어려울 듯”



안보실장 “트럼프 주한미군부지 발언 배경 알아봐야…소유권 주고받는 개념 아냐”



안보실장 “동맹현대화 구체적 문구 조율중…큰 방향 의견 일치 성과”



미 비서실장에 트럼프 ‘트루 소셜’ 관련 “정확한 사실관계 전해 달라” 주문



비서실장, 트럼프 측근 수지와일스 비서실장 회담 위해 방미



비서실장 “한미, 장기적·종합적 문제 논의 위한 핫라인 구축 필요 판단”



정책실장 “한미, 원전 분야 SMR 활용 위해 협력”



정책실장 “비즈니스 라운드 테이블 계기 조선·원자력 등 핵심 분야 계약 체결”



안보실장 "원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인"



