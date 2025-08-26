강훈식 “제가 왜 왔냐면요”…수지와일스 비서실장 면담 ‘뒷얘기’ [지금뉴스]

동영상 고정 취소

강훈식 대통령비서실장이 급히 미국을 방문했던 이유는 수지 와일스 비서실장과의 만남 때문이었습니다.



강 실장은 현지시각 25일 미국 워싱턴DC 한 호텔의 한국프레스센터에서 브리핑을 열고 “장기적이고 종합적인 문제 논의를 하기 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했고, 그 결과 도널드 트럼프 미국 대통령의 신뢰를 받는 수지 와일스 비서실장이 적합하다고 판단해 2주 전부터 추진했다”고 말했습니다.



강 실장은 “최초부터 만남에 대해선 긍정적이었지만 비공개 원칙을 미국 측에서 주문했다"면서 일주일 전 수지 와일스 비서실장과 면담 일정을 확정했고, "오늘 오전 10시 30분부터 40분간 백악관에서 비서실장을 같이 만나게 됐다”고 덧붙였습니다.



강 실장은 트럼프 대통령이 정상회담 전 자신의 SNS에 "한국서 숙청과 혁명이 일어나는 거 같다"는 내용 등의 글을 쓴 데 대해선, “(미국 측 비서실장에게) 트럼프 대통령에게 이 문제에 대한 정확한 사실관계를 다시 보고해달라 요청했다”라고 강조했습니다.



대통령이 해외 순방 때는 보통 비서실장이 국내에 남아 여러 상황을 관리하는데, 강훈식 비서실장이 급거 미국으로 출국하면서 여러 궁금증이 일었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!