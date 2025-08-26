일본 정부, 한미 정상회담에 “지역 평화와 안정에 의의”

일본 정부가 현지 시각 25일 백악관에서 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담에 대해 “지역 평화와 안정에 의의가 있다고 생각한다”고 26일 밝혔습니다.



하야시 요시마사 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 한미 정상회담 의의를 질문받고 “한미 양국의 협력 강화와 함께 한미일 협력을 중시하는 취지도 확인된 것으로 알고 있다”며 이런 평가를 했습니다.



그는 트럼프 대통령이 김정은 국무위원장과 만날 의사를 밝힌 데 대해서는 “북미간 대화에 대해 예단을 갖고 말하는 것은 삼가겠다”고 말했습니다.



다만 “일본인 납치 문제나 대북 대응에서 미국을 비롯한 국제사회와 협력은 필수이며 정부 차원에서 앞으로도 미국 정부와 긴밀히 협력해갈 생각”이라고 덧붙였습니다.



하야시 장관은 일제강점기 조선인 노동자 136명 등이 숨진 일본 조세이 해저탄광에서 인골로 추정되는 뼈가 전날 발견된 것과 관련해서는 “야마구치현 경찰이 검사를 실시하고 있는 것으로 안다”고 밝혔습니다.



그는 일본 정부의 발굴 조사 지원 여부에 대해서는 “후생노동성이 탄광 구조물의 안전성 등에 대해 전문가들의 의견을 들어왔으며 현시점에서는 안전을 확보한 상태의 잠수 조사에 도움이 될 의견은 얻지 못했다”고 다소 부정적으로 답했습니다.



그러면서 “경찰의 검사 상황을 지켜보면서 관계 부처가 상황을 파악해갈 생각”이라고 덧붙였습니다.



일본 시민단체 ‘조세이 탄광 수몰사고(水非常)를 역사에 새기는 모임’은 지난해 9월부터 조세이 탄광에서 수중 조사를 벌이면서 일본 정부에 지원을 요청했습니다.



그러나 일본 정부는 유골 매몰 위치가 분명하지 않고 안전성이 확보되지 않았다는 이유 등을 들어 정부 차원 조사는 어렵다는 입장을 보여왔습니다.



