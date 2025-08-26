내란특검 “오산기지 압수수색, 미군과 무관”

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 도널드 트럼프 미국 대통령의 SNS 발언과 관련해 진화에 나섰습니다.



박지영 특별검사보는 오늘(26일) 정례 브리핑에서 트럼프 미국 대통령이 특검의 미군 기지 압수수색을 비판한 데 대해 “압수수색 자료는 미군과 무관하다”고 밝혔습니다.



박 특검보는 “지난 7월 21일 오산 기지 내 공군 중앙방공통제소에 대한 압수수색은 한국 정찰 자산으로 수집된 대한민국 군인이 관리하는 자료에 대해서만 이뤄졌다”며 “방공통제소 책임자인 방공관제사령관의 승인을 얻어 진행했다”고 설명했습니다.



당시 압수수색 과정에서 미군의 문제 제기나 항의도 없던 것으로 전해졌습니다. 박 특검보는 “주한미군지위협정(SOFA) 규칙 등에 따라 미군과 협의가 필요한 사안이었다면 책임자인 방공관제사령관이 협의를 거쳐 승인했을 것”이라 말했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 한미정상회담을 앞두고 전날(현지 시각) 자신의 SNS에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가”라며 “숙청 또는 혁명같이 보인다”는 내용의 글을 올렸습니다.



이후 트럼프 대통령은 해당 글의 의미를 묻는 취재진의 질의에 “최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색 등 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다”며 “심지어 우리(미군) 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다”고 말했습니다.



다만 특검이 오산 공군기지의 미군 시설을 목표로 했던 것이 아니라 한국 공군 시설이 수사 대상이었다는 이재명 대통령 설명을 들은 뒤 “나는 오해가 있었다고 확신한다”고 입장을 바꿨습니다.



내란 특검팀은 평양 무인기 투입 작전 등 외환 의혹 수사를 위해 지난달 21일 주한미군과 한국 공군이 함께 사용하는 오산 기지 내 한국 공군의 중앙방공통제소를 압수수색 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!