내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환

[앵커]



12.3 비상계엄 당시 해경 고위 간부가 유치장을 준비하라고 지시하는 등, 계엄에 가담하려고 한 정황을 KBS가 보도해 드렸는데요.



내란특검이 이에 대해 해양경찰청 등 3곳에 대한 강제수사에 나섰습니다.



취재기자 연결합니다.



현예슬 기자, 오늘 압수수색이 이뤄진 곳은 어딘가요?



[기자]



내란특검팀은 해양경찰청 기획조정관실에 대한 압수수색을 실시했습니다.



또, 안성식 전 기획조정관의 주거지와 관사도 포함됐습니다.



내란 특검팀은 안 전 기획조정관을 내란에 가담한 혐의로 입건한 걸로 취재됐습니다.



앞서 KBS 취재 결과 해경 고위 간부였던 안 전 기획조정관은 지난해 비상계엄 당시, 총기 무장과 유치장 정비, 수사 인력 파견 등을 회의에서 적극적으로 주장해 해양 경찰도 내란에 가담했다는 정황이 드러났습니다.



안 전 조정관은 이상민 전 장관 김용현 전 장관 등과 서울 충암고 선후배 사이로 실제로 친분 관계를 맺고 있었던 걸로도 밝혀졌습니다.



해경 측은 '안 전 조정관 개인의 주장'이었다고 해명했지만, 특검은 이날 회의에 참석한 사람들을 대상으로 수사에 착수했습니다.



한편 내란특검팀은, 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담 때 언급한 '미군 압수수색'과 관련해, 지난달 오산 공군기지 압수수색은 미군과 전혀 관련이 없다고 설명했습니다.



[앵커]



김건희 특검팀 수사 관련 사항도 이어가보죠.



국민의힘 권성동 의원이 내일 특검에 처음 출석하죠?



[기자]



네, 특검팀은 내일 오전 10시 권 의원을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정인데요.



지난달 18일 권 의원의 자택 등 압수수색을 진행한 지 40일 만입니다.



권 의원은 지난 2022년, 구속된 전 통일교 간부 윤영호 씨로부터 불법 정치 자금 1억 원을 받았다는 혐의를 받습니다.



또, 윤 씨와 '건진법사' 전성배 씨가 2023년 당대표 선거에서 권 의원 당선을 위해 통일교 교인들을 입당시켰다는 의혹도 들여다보고 있습니다.



특검팀은 이들이 당시 전당대회에 개입하려고 한 정황이 담긴 문자메시지를 확보한 것으로 알려졌습니다.



이런 의혹들에 대해 권 의원은 SNS를 통해 '당당하다'며, 특검 측이 주장하는 모든 사안에 결백하다고 밝혔습니다.



특검팀은 김 여사에 대해서는 내일 구속 뒤 5차 소환 통보를 했습니다.



하지만 김 여사 측은 특검팀과 협의해 내일이 아닌 모레(28일) 소환 조사에 응할 계획이라고 밝혔습니다.



5차 조사에선 '도이치모터스 주가 조작 의혹'에 집중할 방침인데, 특검팀은 오는 29일 김 여사를 구속기소 할 예정이라고 밝혔습니다.



한편 해병 특검은 오는 30일 만료되는 1차 수사 기간을 30일 연장하기로 결정하고, 대통령과 국회에 서면으로 보고했습니다.



지금까지 서울고검에서 KBS 뉴스 현예슬입니다.



영상편집:서윤지



