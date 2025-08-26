사회 ‘3대 특검’ 수사

“김기현 당대표로” 통일교 지원 정황…특검, 김건희 여사 배후 의심

입력 2025.08.26 (15:36) 수정 2025.08.26 (15:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 2023년 국민의힘 전당대회 과정에서 통일교가 개입하려 한 정황을 포착했습니다.

특검팀은 현재 구속된 건진법사 전성배 씨와 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨가 2023년 2월 초 이같은 내용을 주고받는 문자 메시지를 확보한 것으로 알려졌습니다.

해당 문자 메시지에는 “당 대표 김기현, 최고위원 박성중, 조수진, 장예찬으로 정리하라네요”라는 취지의 내용을 전 씨가 보내자 윤 씨가 “움직이라고 하겠다”고 답한 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.

당시 전당대회에서 김 의원은 실제로 국민의힘 당대표로 당선됐습니다. 조수진, 장예찬 의원은 최고위원으로 선출됐습니다. 특검팀은 전 씨가 관련 내용을 김 여사에게 보고했고, 김 여사가 영향력을 행사했다고 의심하고 있습니다.

앞서 특검팀은 전 씨와 윤 씨가 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고, 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 입당시키려 한 의혹을 조사했습니다.

당시 윤 씨는 문자메시지로 전 씨에게 “윤심은 정확히 무엇입니까” “전당대회에 어느 정도 규모로 필요한가요”라고 물었고, 전씨는 “윤심은 변함없이 권”이라고 답한 것으로 알려졌습니다.

하지만 권 의원이 불출마 선언을 하자, 특검팀은 이후 지원 대상을 권 의원에서 또 다른 ‘윤핵관’ 의원인 김 의원의 당선을 도왔다고 의심하고 있습니다.

특검팀은 어제 김 여사에게 관련 문자 메시지를 제시하며 추궁했고, 김 여사는 진술을 거부한 것으로 알려졌습니다.

김 여사 측은 해당 문자메시지는 전 씨와 윤 씨의 일방적인 대화일 뿐이라며, 김 여사와는 관계가 없다고 선을 그었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “김기현 당대표로” 통일교 지원 정황…특검, 김건희 여사 배후 의심
    • 입력 2025-08-26 15:36:30
    • 수정2025-08-26 15:38:25
    사회
김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 2023년 국민의힘 전당대회 과정에서 통일교가 개입하려 한 정황을 포착했습니다.

특검팀은 현재 구속된 건진법사 전성배 씨와 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨가 2023년 2월 초 이같은 내용을 주고받는 문자 메시지를 확보한 것으로 알려졌습니다.

해당 문자 메시지에는 “당 대표 김기현, 최고위원 박성중, 조수진, 장예찬으로 정리하라네요”라는 취지의 내용을 전 씨가 보내자 윤 씨가 “움직이라고 하겠다”고 답한 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.

당시 전당대회에서 김 의원은 실제로 국민의힘 당대표로 당선됐습니다. 조수진, 장예찬 의원은 최고위원으로 선출됐습니다. 특검팀은 전 씨가 관련 내용을 김 여사에게 보고했고, 김 여사가 영향력을 행사했다고 의심하고 있습니다.

앞서 특검팀은 전 씨와 윤 씨가 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고, 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 입당시키려 한 의혹을 조사했습니다.

당시 윤 씨는 문자메시지로 전 씨에게 “윤심은 정확히 무엇입니까” “전당대회에 어느 정도 규모로 필요한가요”라고 물었고, 전씨는 “윤심은 변함없이 권”이라고 답한 것으로 알려졌습니다.

하지만 권 의원이 불출마 선언을 하자, 특검팀은 이후 지원 대상을 권 의원에서 또 다른 ‘윤핵관’ 의원인 김 의원의 당선을 도왔다고 의심하고 있습니다.

특검팀은 어제 김 여사에게 관련 문자 메시지를 제시하며 추궁했고, 김 여사는 진술을 거부한 것으로 알려졌습니다.

김 여사 측은 해당 문자메시지는 전 씨와 윤 씨의 일방적인 대화일 뿐이라며, 김 여사와는 관계가 없다고 선을 그었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이형관
이형관 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
내란특검 “오산기지 압수수색, 미군과 무관”

내란특검 “오산기지 압수수색, 미군과 무관”
국민의힘, ‘3대 특검법’ 개정안에 “위헌적 발상, 국민의힘 말살 의도”

국민의힘, ‘3대 특검법’ 개정안에 “위헌적 발상, 국민의힘 말살 의도”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환
민주당, 3대 특검법 개정안 발의…“수사기간 추가 연장 가능”

민주당, 3대 특검법 개정안 발의…“수사기간 추가 연장 가능”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.