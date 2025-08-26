정치 8·25 한미 정상회담

정동영 “한미정상, 한반도 평화전략 인식·방법론 일치…여건 조성 필요”

입력 2025.08.26 (16:36) 수정 2025.08.26 (16:39)

정동영 통일부 장관이 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 내용과 관련해 “한미 정상이 한반도 평화전략에 관해 인식과 방법론이 일치한 것”이라고 밝혔습니다.

정 장관은 오늘(26일) 한미정상회담 후 취재진과 만나 “북미정상회담에 대한 이 대통령의 적극적인 제안이 있었고, 트럼프 대통령이 이에 화답했다”며 이같이 평가했습니다.

정 장관은 연내에 김정은 북한 국무위원장을 만나고 싶다는 트럼프 대통령의 언급에 대해 “조속한 북미 정상회담 재개를 기대하게 된다”며 “(북미 정상회담 재개를 위해) 여건 조성이 필요하다”고 덧붙였습니다.

특히 트럼프 대통령이 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 김 위원장과 만남 가능성에 긍정적인 반응을 보인 데 대해 정 장관은 “(현재로선) 트럼프 대통령이 내년에 또 방한할 건 아니니까 APEC 참석차 방한하는 계기를 (북미 정상회담 만남 성사에) 활용할 필요가 있다”고 말했습니다.

다만, APEC 계기에 북미 정상 간 만남이 성사되려면 “접점을 만들어야 한다”면서 여건 조성 노력을 거듭 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
