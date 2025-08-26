국제 8·25 한미 정상회담

외신이 주목한 한국인들 반응…“우려가 해소” “트럼프가 진심인지” [지금뉴스]

입력 2025.08.26 (17:10)

주요 외신들은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 만남을 한국인들이 어떻게 평가했는지 주목했습니다.

로이터통신은 이날 오전 서울 광화문 거리에서 만난 시민들의 얘기를 전했는데요,

"한미정상회담 이전에 가졌던 우려가 해소돼 정치 경제의 안정과 성장을 기대한다", "(한국·미국·북한) 삼자 회담이 열린다면 우리나라로서는 국제적인 위상이 좀 더 높아지는 계기가 될 수 있을 것" 등의 목소리와 함께 "한국인들은 첫 한미정상회담이 경제 성장과 대북 대화로 이어지길 기대했다"고 설명했습니다.

AFP통신은 "김정은 국무위원장을 만나겠다"고 한 트럼프 대통령의 발언에 대한 시민들의 생각을 집중적으로 들었는데요,

"실제로 만나고 싶어서 말한 건지 아니면 정상회담 자리니까 분위기상 그렇게 말한 건지 판단하는 게 중요한 것 같다"는 의견과 "안보 문제를 우리나라 (혼자)해결할 수 있는 상황은 아니므로 트럼프 대통령이 함께 한다면 더 좋은 상황이 될 것"이라는 기대를 함께 담았습니다.

영상으로 준비했습니다.

(영상편집: 오미랑)

