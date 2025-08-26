뉴스7(제주)

제주 교사 4명 중 1명 “학교 민원대응팀 몰라”

입력 2025.08.26 (19:28) 수정 2025.08.26 (19:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

길고양이 급식통에 살충제 추정 물질…동물학대 혐의 수사

길고양이 급식통에 살충제 추정 물질…동물학대 혐의 수사
[이슈톡] 전교조 제주지부 “민원대응 시스템 실패 진단해야”

[이슈톡] 전교조 제주지부 “민원대응 시스템 실패 진단해야”

다음
전교조 제주지부는 오늘 제주도교육청사 앞에서 회견을 열고 교육청이 지난 6월 실시한 교원 인식 조사 결과를 공개했습니다.

천5백여 명이 참여한 조사 결과를 보면, 교사 4명 중 1명은 학교에 민원대응팀이 있다는 사실을 몰랐고, 민원 응대 자료를 읽어본 교사는 응답자의 절반에도 못 미쳤습니다.

전교조 제주지부는 이에 대해 교육활동 보호를 위한 매뉴얼과 제도가 현장에 뿌리내리지 못했다는 방증이라며, 교육청과 교원, 학부모와 전문가가 함께하는 민원대응팀 전담 기구 설치를 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 제주 교사 4명 중 1명 “학교 민원대응팀 몰라”
    • 입력 2025-08-26 19:28:36
    • 수정2025-08-26 19:50:37
    뉴스7(제주)
전교조 제주지부는 오늘 제주도교육청사 앞에서 회견을 열고 교육청이 지난 6월 실시한 교원 인식 조사 결과를 공개했습니다.

천5백여 명이 참여한 조사 결과를 보면, 교사 4명 중 1명은 학교에 민원대응팀이 있다는 사실을 몰랐고, 민원 응대 자료를 읽어본 교사는 응답자의 절반에도 못 미쳤습니다.

전교조 제주지부는 이에 대해 교육활동 보호를 위한 매뉴얼과 제도가 현장에 뿌리내리지 못했다는 방증이라며, 교육청과 교원, 학부모와 전문가가 함께하는 민원대응팀 전담 기구 설치를 촉구했습니다.
강정훈
강정훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.