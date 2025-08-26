전북 버스 노사 막판 협상…결렬 시 내일 파업

동영상 고정 취소

전북 지역 18개 버스회사 노동자가 소속된 전북자동차노조가 내일(27일) 첫차부터 총파업을 예고한 가운데 노사가 막판 협상을 벌이고 있습니다.



앞선 협상에서 노조는 통상임금 소송 결과에 따라 평균 10%대 인상을 요구했지만, 이를 받아들일 수 없다는 사측과 의견 차를 좁히지 못했습니다.



이번 협상이 결렬되면 전북 시내, 시외, 농어촌버스 천200여 대의 대부분이 멈출 것으로 예상돼, 전북도와 각 시군은 전세버스 투입 등 비상 대책을 마련하고 있습니다.



