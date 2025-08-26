뉴스7(광주)

[여기는 전남] 올 여름 전남 온열질환자 322명…2명 사망 외

입력 2025.08.26 (19:54) 수정 2025.08.26 (20:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 전남] ‘느림보’ 철도 경전선, 전철화 사업도 느림보…“순천-보성 조기 착공·복선화”

[여기는 전남] ‘느림보’ 철도 경전선, 전철화 사업도 느림보…“순천-보성 조기 착공·복선화”
[현장ON] 외국인 노동자 느는 전남…적응 도울 방법은?

[현장ON] 외국인 노동자 느는 전남…적응 도울 방법은?

다음
전남에서 올해 들어 온열질환자가 322명 발생해 2명이 숨진 것으로 집계됐습니다.

전라남도는 응급실 감시체계 분석 결과 환자의 31.7%가 65세 이상 고령층이었으며, 주로 정오부터 오후 5시 사이 실외 작업장과 농경지 등 햇볕에 직접 노출되는 곳에서 발생했다고 밝혔습니다.

전남도는 한낮 외출과 야외 작업을 자제하고, 충분히 휴식을 취하는 등 생활 수칙을 지켜야 한다고 당부했습니다.

전남 공무원노조 “의원사업비 세금 낭비…폐지해야”

공무원노동조합전남연맹은 전남도의회 앞에서 기자회견을 열고 의원사업비 폐지를 촉구했습니다.

전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.

또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.

‘목포고-목포여고 부지’ 활용 방안 토론회 열려

목포고와 목포여고가 통합 이설된 뒤 기존 학교부지 활용 방안에 대한 토론회가 열렸습니다.

부지활용 용역을 맡은 교육정책연구소는 전국의 폐교부지 활용사례를 소개하며 공공재로서 지역사회와 지자체가 함께 사용하는 시설이 필요하다고 제안했습니다.

전남도교육청도 원도심 학교부지를 지역경제 활성화에 도움이 되는 방향으로 활용해야 한다고 밝혔습니다.

목포고-목포여고는 2028년 3월 신도시인 옥암부지에 통합목포고등학교로 개교할 예정입니다.

해남 ‘심적암 항일의병 전적’ 전남도 기념물 지정

해남군은 대흥사의 산내 암자인 심적암지가 전라남도 기념물로 지정 예고됐다고 밝혔습니다.

심적암지는 의병장 황준성의 부대와 대흥사 승려들이 1909년 7월 일본군과 맞서 싸웠던 항일의병지로, 의병 24명과 승려 5명이 희생당하고 사찰은 전소된 것으로 알려졌습니다.

해남군은 심적암지가 불교계 무장투쟁 유적으로서 가치가 높다고 전했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 전남] 올 여름 전남 온열질환자 322명…2명 사망 외
    • 입력 2025-08-26 19:54:42
    • 수정2025-08-26 20:10:57
    뉴스7(광주)
전남에서 올해 들어 온열질환자가 322명 발생해 2명이 숨진 것으로 집계됐습니다.

전라남도는 응급실 감시체계 분석 결과 환자의 31.7%가 65세 이상 고령층이었으며, 주로 정오부터 오후 5시 사이 실외 작업장과 농경지 등 햇볕에 직접 노출되는 곳에서 발생했다고 밝혔습니다.

전남도는 한낮 외출과 야외 작업을 자제하고, 충분히 휴식을 취하는 등 생활 수칙을 지켜야 한다고 당부했습니다.

전남 공무원노조 “의원사업비 세금 낭비…폐지해야”

공무원노동조합전남연맹은 전남도의회 앞에서 기자회견을 열고 의원사업비 폐지를 촉구했습니다.

전남 공무원노조는 의원사업비가 공식 예산 항목에는 없지만, 의원들이 쓸 수 있도록 '주민 숙원 사업비'나 '지역 현안 사업비'의 명목으로 편성돼 세금이 낭비되고 있다고 주장했습니다.

또 지방의원들이 이를 명분으로 집행기관의 고유 권한인 예산 편성권과 집행권에 관여하고 있다며 의원사업비를 폐지해야 한다고 주장했습니다.

‘목포고-목포여고 부지’ 활용 방안 토론회 열려

목포고와 목포여고가 통합 이설된 뒤 기존 학교부지 활용 방안에 대한 토론회가 열렸습니다.

부지활용 용역을 맡은 교육정책연구소는 전국의 폐교부지 활용사례를 소개하며 공공재로서 지역사회와 지자체가 함께 사용하는 시설이 필요하다고 제안했습니다.

전남도교육청도 원도심 학교부지를 지역경제 활성화에 도움이 되는 방향으로 활용해야 한다고 밝혔습니다.

목포고-목포여고는 2028년 3월 신도시인 옥암부지에 통합목포고등학교로 개교할 예정입니다.

해남 ‘심적암 항일의병 전적’ 전남도 기념물 지정

해남군은 대흥사의 산내 암자인 심적암지가 전라남도 기념물로 지정 예고됐다고 밝혔습니다.

심적암지는 의병장 황준성의 부대와 대흥사 승려들이 1909년 7월 일본군과 맞서 싸웠던 항일의병지로, 의병 24명과 승려 5명이 희생당하고 사찰은 전소된 것으로 알려졌습니다.

해남군은 심적암지가 불교계 무장투쟁 유적으로서 가치가 높다고 전했습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’

투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’
트럼프 “한국, 무역합의 문제 제기했지만 원래대로”

트럼프 “한국, 무역합의 문제 제기했지만 원래대로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.