[화제현장 이곳] “증평의 삶 담다”…도시 대학생들의 농촌 기록
입력 2025.08.26 (20:19) 수정 2025.08.26 (20:37)
[앵커]
증평의 농촌 마을에 도시 대학생들이 찾아와 주민들의 일상을 사진과 영상으로 남겼습니다.
이 영상과 사진으로 전시회가 열렸는데, 사진 속 주민들이 찾아와 마을을 찾은 대학생들에게 감사의 마음을 전했습니다.
'화제현장' 이곳에서 전해드립니다.
[앵커]
