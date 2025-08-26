[화제현장 이곳] “증평의 삶 담다”…도시 대학생들의 농촌 기록

동영상 고정 취소

증평의 농촌 마을에 도시 대학생들이 찾아와 주민들의 일상을 사진과 영상으로 남겼습니다.



이 영상과 사진으로 전시회가 열렸는데, 사진 속 주민들이 찾아와 마을을 찾은 대학생들에게 감사의 마음을 전했습니다.



'화제현장' 이곳에서 전해드립니다.



