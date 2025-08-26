화천 144mm·철원 113.9mm…침수 피해 잇따라
입력 2025.08.26 (21:40) 수정 2025.08.26 (21:41)
화천과 철원 등 강원 영서 북부 지역에 100mm가 넘는 비가 내리면서 침수 피해 신고가 잇따랐습니다.
오늘(26일) 새벽부터 내린 비의 양은 화천 사내면 144mm, 철원 113.9mm, 춘천 신북 57.4mm 등입니다.
이번 비로 구조물 낙하나 침수 등 호우 피해 10여 건이 접수됐습니다.
기상청은 늦은 밤부터 내일(27일) 오후까지 강원 북부 산지를 중심으로 5에서 20mm가량의 비가 더 올 수 있다고 예보했습니다.
