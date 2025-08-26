뉴스9(부산)

30주년 BIFF, ‘부산 어워드’ 첫 주인공은?

입력 2025.08.26 (21:53) 수정 2025.08.26 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

서부산의료원 민간투자심사 통과…내년 착공

서부산의료원 민간투자심사 통과…내년 착공
사상구 공장 폭발 화재…2명 중상

사상구 공장 폭발 화재…2명 중상

다음
[앵커]

30회를 맞는 부산국제영화제가 올해부터 경쟁 부문을 신설해 초청작 가운데서 대상을 뽑습니다.

칸 영화제의 황금종려상처럼 부산국제영화제에서는 '부산 어워드'가 생기는 것인데요,

어떤 작품들이 후보로 올라와 있을까요?

장성길 기자가 미리 소개합니다.

[리포트]

아버지를 찾아 떠나는 8살 소녀의 여정을 담은 영화 '또 다른 탄생',

타지키스탄 출신 신예 감독 이저벨 칼란다의 아름다운 영상이 돋보입니다.

이별의 아픔을 지닌 사람들이 모여 서로의 상처를 치유하는 과정을 그린 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 임선애 감독이 메가폰을 잡았습니다.

이 영화 등 모두 14편이 이번 영화제 '경쟁 부문'에 선정됐습니다.

30회를 맞은 영화제의 가장 큰 변화로, 폐막식 때 경쟁 부문에 오른 작품 중에서 대상과 감독상, 배우상 등 5개 부문을 시상합니다.

[정한석/부산국제영화제 집행위원장 : "이 작품들은 동시대 아시아 영화의 시선과 흐름, 그리고 경향과 비전 등을 뛰어난 작품성으로 제시해 줄 것이라고 예상하고 있습니다."]

이번 영화제의 공식 상영작 수는 지난해에 비해 17편 늘어난 241편, 현존하는 최고 감독 중 한 명인 이탈리아의 거장 마르코 벨로키오와 깊이 있는 연기로 전 세계적 팬을 거느리고 있는 줄리엣 비노쉬 등의 특별전도 마련됩니다.

또 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독 매기 강 등 전 세계 유명 감독과 밀라 요보비치, 와타나베 켄, 계륜미 등 친숙한 배우들이 부산을 찾습니다.

[박가언/부산국제영화제 수석프로그래머 : "사실 티케팅이라는 것이 쉽지 않다는 것을 알고 있고, 그래서 어떻게 하면 극장 밖에서 관객들이 더 많은 영화인들과 만날 수 있을까 고민해서 다양한 이벤트를 준비했습니다."]

영화제 발상지인 남포동을 중심으로 열리는 참여형 축제 '커뮤니티 비프'와 찾아가는 영화제인 동네방네비프도 지난해보다 확대됩니다.

KBS 뉴스 장성길입니다.

촬영기자:이한범/영상편집:곽나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 30주년 BIFF, ‘부산 어워드’ 첫 주인공은?
    • 입력 2025-08-26 21:53:23
    • 수정2025-08-26 22:08:28
    뉴스9(부산)
[앵커]

30회를 맞는 부산국제영화제가 올해부터 경쟁 부문을 신설해 초청작 가운데서 대상을 뽑습니다.

칸 영화제의 황금종려상처럼 부산국제영화제에서는 '부산 어워드'가 생기는 것인데요,

어떤 작품들이 후보로 올라와 있을까요?

장성길 기자가 미리 소개합니다.

[리포트]

아버지를 찾아 떠나는 8살 소녀의 여정을 담은 영화 '또 다른 탄생',

타지키스탄 출신 신예 감독 이저벨 칼란다의 아름다운 영상이 돋보입니다.

이별의 아픔을 지닌 사람들이 모여 서로의 상처를 치유하는 과정을 그린 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 임선애 감독이 메가폰을 잡았습니다.

이 영화 등 모두 14편이 이번 영화제 '경쟁 부문'에 선정됐습니다.

30회를 맞은 영화제의 가장 큰 변화로, 폐막식 때 경쟁 부문에 오른 작품 중에서 대상과 감독상, 배우상 등 5개 부문을 시상합니다.

[정한석/부산국제영화제 집행위원장 : "이 작품들은 동시대 아시아 영화의 시선과 흐름, 그리고 경향과 비전 등을 뛰어난 작품성으로 제시해 줄 것이라고 예상하고 있습니다."]

이번 영화제의 공식 상영작 수는 지난해에 비해 17편 늘어난 241편, 현존하는 최고 감독 중 한 명인 이탈리아의 거장 마르코 벨로키오와 깊이 있는 연기로 전 세계적 팬을 거느리고 있는 줄리엣 비노쉬 등의 특별전도 마련됩니다.

또 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독 매기 강 등 전 세계 유명 감독과 밀라 요보비치, 와타나베 켄, 계륜미 등 친숙한 배우들이 부산을 찾습니다.

[박가언/부산국제영화제 수석프로그래머 : "사실 티케팅이라는 것이 쉽지 않다는 것을 알고 있고, 그래서 어떻게 하면 극장 밖에서 관객들이 더 많은 영화인들과 만날 수 있을까 고민해서 다양한 이벤트를 준비했습니다."]

영화제 발상지인 남포동을 중심으로 열리는 참여형 축제 '커뮤니티 비프'와 찾아가는 영화제인 동네방네비프도 지난해보다 확대됩니다.

KBS 뉴스 장성길입니다.

촬영기자:이한범/영상편집:곽나영
장성길
장성길 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.