대구시, 대구로페이 할인율 13%로 상향
입력 2025.08.26 (21:56) 수정 2025.08.26 (21:59)
대구시가 다음 달부터 대구로페이 할인율을 기존 7%에서 13%로 올립니다.
총발행 규모는 3천180억 원으로, 개인당 충전 한도는 월 50만 원입니다.
다음 달 1일부터 iM샵 애플리케이션과 iM뱅크 영업점에서 충전이 가능하며, 다음 한 달간은 보유 한도도 백만 원까지 상향됩니다.
