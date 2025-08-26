대구 상장법인 상반기 영업이익 7.1% 감소

동영상 고정 취소

대구지역 상장법인의 상반기 영업이익이 지난해보다 줄었습니다.



대구상공회의소가 집계한 올 상반기 지역 상장법인 50개 사의 영업이익은 1조 9천2백여억 원으로 전년 동기 대비 7.1% 감소했습니다.



같은 기간 당기순이익도 28% 감소한 8천8백여억 원으로 나타났습니다.



이는, 미국의 관세 정책 등 대내외 경영 환경이 악화했기 때문이라고 대구상의는 분석했습니다.



