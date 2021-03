美·日 2+2 회담…“北 비핵화 위해 한·미·일 협력 중요” 뉴스 7 입력 2021.03.16 (19:15) 수정 2021.03.16 (19:40)

[앵커]



바이든 미 행정부 출범 이후 처음으로 미국의 국무장관과 국방장관이 함께 일본을 방문해 일본의 외교, 국방 담당 장관들과 회담을 열었습니다.



미일 두 나라는 북한의 비핵화를 위해 한 미 일 3국 협력이 중요하다고 강조했습니다.



도쿄에서 박원기 특파원의 보도입니다.



[리포트]



미국과 일본의 외교·국방 장관 4명이 나란히 카메라 앞에 섰습니다.



미국 바이든 정부 출범 이후 처음으로 개최된 미국과 일본의 외교 국방 장관 회담이후 열린 공동 기자회견입니다.



북한의 무력이 국제 평화와 안정에 위협이 된다는 점을 함께 인식했다고 밝혔습니다.



[블링컨 : "we're addressing core security concerns, including North Korea's nuclear weapons program and maritime security across the region as well."]



또 북한을 완전히 비핵화하겠다는 의지를 재확인했다면서 북한을 향해서는 유엔 안보리 결의를 따르라고 촉구했습니다.



특히 블링컨 국무장관은 북한의 핵미사일과 인권침해 문제에 대응할 것이라고도 했습니다.



인도 태평양 지역의 안보와 번영은 물론, 북한의 비핵화를 위해서도 한국과 미국, 일본 간의 3자 협력이 매우 중요하다고 강조했습니다.



[모테기 : "북한의 완전한 비핵화 실현을 향해 미일 및 한미일 3국이 계속해서 협력할 것을 확인했습니다."]



미일 양국은 중국에 대해 "기존 국제 질서와 일치하지 않는 행동을 보이고 있다" "역내 다른 국가에 대한 위압과 안정을 해치는 행동에 반대한다"고 밝혔습니다.



블링컨, 오스틴 두 미국 장관은 내일 한국을 방문해 각각 정의용 외교장관, 서욱 국방장관 등과 만나 한미 동맹과 북핵 문제 등을 논의할 예정입니다.



도쿄에서 KBS 뉴스 박원기입니다.



영상편집:고응용

