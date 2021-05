WHO, 中 백신 승인 여부 임박…백신 외교도 가속화? 뉴스 7 입력 2021.05.07 (19:34) 수정 2021.05.07 (19:41)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



중국산 코로나19 백신인 시노팜과 시노백의 긴급사용 승인 여부가 며칠 내 발표될 것으로 보입니다.



세계보건기구, WHO가 현재 승인 여부를 놓고 심사중인데, WHO 자문그룹이 시노팜의 예방효과가 78.1%라는 보고서를 내놓으면서, 승인 가능성이 한층 커진 상황입니다.



베이징에서 이랑 특파원이 보도합니다.



[리포트]



세계보건기구, WHO가 중국산 백신인 시노백과 시노팜의 긴급 사용을 허용할지 검토 중입니다.



이번 주말까지는 최종 결론을 내리겠다고 예고한 상태입니다.



[마리안젤라 시마오/WHO 사무부총장/지난달 30일 : "더 많은 백신이 시장에 나와야 합니다. 그리고 이 백신들은 국제 조달을 위해 WHO에 의해 긴급사용이 승인돼야 합니다."]



이에 앞서 WHO 예방접종전략 전문가 자문그룹은 중국산 백신의 임상 시험 자료를 평가한 보고서를 내놓았습니다.



보고서에 따르면 시노팜 백신의 효능은 78.1%입니다.



효능의 신뢰도는 '높음'이며 부작용 여부에 대한 신뢰도는 '보통'이라고 결론 내렸습니다.



다만 이같은 결과는 18세에서 59세에 국한된다고 덧붙였습니다.



시노백 역시 효능의 신뢰도가 높다고 밝혔습니다.



중국 매체 차이신은 이번 WHO 전문가집단의 평가가 WHO가 중국산 백신의 긴급 사용을 승인하는 데에 결정적 역할을 할 것으로 내다봤습니다.



이번에 WHO가 중국 백신 사용을 승인할 경우 중국 백신은 코로나19 백신 공유 프로젝트인 '코백스'에 추가될 수 있습니다.



[왕원빈/중국 외교부 대변인 : "중국은 백신이 전세계 공공재라는 '제1 속성'을 견지하면서 실제 행동으로 개도국이 (백신) 접근성과 비용감당능력을 확보하도록 추진하겠습니다."]



실제 남미와 아프리카 등 개발도상국에 이미 2억 천만 회분 넘는 백신을 공급한 중국은, 안정성과 보관의 용이성 등을 내세워 전세계 백신 공급 판도를 바꿀 수도 있습니다.



미국이 백신 지재권 면제라는 카드를 들고 나온 상황에서, 중국은 이에 맞선 '백신 외교'에 더욱 속도를 낼 것으로 보입니다.



베이징에서 KBS 뉴스 이랑입니다.



촬영기자:윤재구/영상편집:이현모/그래픽 제작:김지혜

WHO, 中 백신 승인 여부 임박…백신 외교도 가속화?

입력 2021-05-07 19:34:43 수정 2021-05-07 19:41:20 뉴스 7

[앵커]



중국산 코로나19 백신인 시노팜과 시노백의 긴급사용 승인 여부가 며칠 내 발표될 것으로 보입니다.



세계보건기구, WHO가 현재 승인 여부를 놓고 심사중인데, WHO 자문그룹이 시노팜의 예방효과가 78.1%라는 보고서를 내놓으면서, 승인 가능성이 한층 커진 상황입니다.



베이징에서 이랑 특파원이 보도합니다.



[리포트]



세계보건기구, WHO가 중국산 백신인 시노백과 시노팜의 긴급 사용을 허용할지 검토 중입니다.



이번 주말까지는 최종 결론을 내리겠다고 예고한 상태입니다.



[마리안젤라 시마오/WHO 사무부총장/지난달 30일 : "더 많은 백신이 시장에 나와야 합니다. 그리고 이 백신들은 국제 조달을 위해 WHO에 의해 긴급사용이 승인돼야 합니다."]



이에 앞서 WHO 예방접종전략 전문가 자문그룹은 중국산 백신의 임상 시험 자료를 평가한 보고서를 내놓았습니다.



보고서에 따르면 시노팜 백신의 효능은 78.1%입니다.



효능의 신뢰도는 '높음'이며 부작용 여부에 대한 신뢰도는 '보통'이라고 결론 내렸습니다.



다만 이같은 결과는 18세에서 59세에 국한된다고 덧붙였습니다.



시노백 역시 효능의 신뢰도가 높다고 밝혔습니다.



중국 매체 차이신은 이번 WHO 전문가집단의 평가가 WHO가 중국산 백신의 긴급 사용을 승인하는 데에 결정적 역할을 할 것으로 내다봤습니다.



이번에 WHO가 중국 백신 사용을 승인할 경우 중국 백신은 코로나19 백신 공유 프로젝트인 '코백스'에 추가될 수 있습니다.



[왕원빈/중국 외교부 대변인 : "중국은 백신이 전세계 공공재라는 '제1 속성'을 견지하면서 실제 행동으로 개도국이 (백신) 접근성과 비용감당능력을 확보하도록 추진하겠습니다."]



실제 남미와 아프리카 등 개발도상국에 이미 2억 천만 회분 넘는 백신을 공급한 중국은, 안정성과 보관의 용이성 등을 내세워 전세계 백신 공급 판도를 바꿀 수도 있습니다.



미국이 백신 지재권 면제라는 카드를 들고 나온 상황에서, 중국은 이에 맞선 '백신 외교'에 더욱 속도를 낼 것으로 보입니다.



베이징에서 KBS 뉴스 이랑입니다.



촬영기자:윤재구/영상편집:이현모/그래픽 제작:김지혜