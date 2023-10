“몇천 수익 낼 때까지 봐줘야”…성금으로 측근 챙기기? [희망브리지]②

2019년 희망브리지 구호키트에 처음으로 포함된 화재에방콘센트(자동소화멀티탭). 2019년 희망브리지 구호키트에 처음으로 포함된 화재에방콘센트(자동소화멀티탭).

"(희망브리지에서) '또 유찰이 되면 어떡하느냐'고 제게 걱정을 전달했습니다. 우리 회사가 수주를 하고 싶은데, 또 입찰이 밀리게 될까봐, 제가 부득이하게 (G 업체에 입찰 참여) 요청했고, 그렇게 그때 입찰을 했었습니다."

- 자동소화멀티탭 유통업체 최 모 대표 -

"희망브리지 관련 일 한다는 남자가 와서 주소 빌려달라고 해"...C 업체의 실체는?

"2~3년 전에 친구 소개로 한 남자가 찾아왔었어요. 희망브리지 관련 일을 한다면서,

그런데 무슨 사연인지 본인 이름으로는 사업장을 못 낸 데요. 그래서 주소를 좀 빌려주면

다른 사람 이름으로 사업장을 내겠다고 하길래, 친구 부탁도 있고 해서 그러라고 했지요.

그 남자와 주소지를 빌려주는 계약서를 작성했는데 C 업체 대표로 돼 있는 김 모 씨 이름을 쓰더라고요."

- C 업체가 주소지를 빌린 액세서리 업체 사장-

송필호 협회장 :

" 그 양반(강 씨)이 보고서를 나한테 보내요. 매주.

…왜 정보보고니 매주. 이 양반이 그쪽에 보니까 발바닥이 넓더라고.

그 친구가 신용불량자였나 봐요.

그럼 어떻게 돈을 주느냐 했더니 '회사 고걸 만들어가지고 주고 받았다',

…그럼 그럴만하겠다 일단."



기자 : 그럼 강 씨가 따로 C 업체를 만들고 한 걸 협회도 알고는 있었네요?



송필호 협회장 :

"아니 그리로 돈을 지급하니까. 알고 있었을 거 같은데요?

아 알고 있었네. 그렇지 않으면 돈을 못 보내죠. 우리 회사는 일체 현금이란 건 존재하지 않으니까. "

