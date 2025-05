[현장속으로] ‘저출생’ 위기 극복 위해 지역사회 의기투합

동영상 고정 취소

지난해 경남의 합계출산율은 0.82명. 경남의 가임 여성 1명이 평생 한 명의 자녀도 낳지 않는다는 의미입니다.



정부와 지자체가 저출생 문제 해결을 위해 다양한 지원책을 내놓고 있는데요.



출생률을 높이기 위해 출산장려금을 지급하는 기업과 아파트까지 등장했습니다.



저출생 문제 해결에 힘을 보태고 있는 민간의 노력이 어떤 변화를 가져오고 있는지 그 현장 속으로 찾아가 봅니다.



의령군 용덕면 이른 아침, 회사로 출근하는 손병민 씨.



손병민 씨가 도착한 이곳은 의령군에 위치한 중소기업인데요.



의령군은 경남에서 처음으로 인구 2만 5천 명 선이 무너진 곳이기도 합니다.



이곳에서 5년째 근무하고 있는 손병민 씨는 올해 4월 셋째를 출산하고 회사로부터 500만 원의 출산장려금을 받았습니다.



60여 명의 직원이 다니는 이 회사가 출산장려금을 도입한 건 올해부터, 첫째 자녀는 100만 원, 둘째 자녀는 300만 원, 셋째부터 500만 원의 출산장려금을 지원하기로 했는데요.



의령군의 민간 기업 가운데 처음입니다.



[손병민/의령 ○○산업 부장 : "금액이 너무 크다 보니까 생각지도 못하게 커서 놀랐고 재정적으로 제일 걱정이 아이를 낳고 키우는 게 큰데, 재정적으로 조금이나마 마음이 편해지고 또 힘이 되고 그런 것 같습니다."]



파격적인 출산장려금 제도에 결혼부터 출산을 장려하는 사내 분위기도 확산되고 있습니다.



[윤혜수/의령 ○○산업 직원 : "저도 결혼을 생각하고 있는데 이런 제도가 있으니까 더욱더 (결혼) 생각을 좀 더 빨리 해 보도록 하겠습니다."]



일과를 마친 다섯 식구가 한자리에 모인 시간.



이제 부부 앞에는 본격적인 육아가 기다리고 있습니다.



저출산인 시대, 세 아이의 엄마가 된 송은진 씨는 생각지 못한 응원을 받으며 새로운 사랑을 발견했다고 말합니다.



[송은진/의령 ○○산업 직원 가족 : "회사가 막 크거나 대기업 이런 회사는 아니니까 그리고 또 시골에 있고 그래서 이렇게 (출산장려금을) 줄지는 생각을 못 했어요. (출산장려금 받으니까) 아이들 돌보는 것도 더 잘할 것 같고 남편 회사에 대한 애사심이 좀 높아지지 않았나 그런 생각이 들었어요."]



진주시 충무공동, 진주의 한 아파트에서도 비슷한 제도가 운영되고 있습니다.



출산 가정에 20만 원의 출산장려금을 진주사랑상품권으로 지원하고 있는데요.



이 제도는 한 입주민의 제안에서 시작됐습니다.



[김경빈/동대표/진주시 C 아파트 입주자대표회 : "지역 사회에 조금이나마 온정을 느낄 수 있고 그런 따뜻함을 이제 전할 수 있다고 할 수 있다면 그런 취지로 이제 아파트 단위에서 지원해줄 수 있는 부분이 있을까 고민하다가 이런 안건을 내게 되었습니다."]



출산장려금이 아파트 관리비에 포함되지 않아 입주민들의 호응도도 매우 높았습니다.



[김재엽/소장/진주시 C 아파트 관리사무소 : "아파트 관리비에 부과는 되지 않습니다. 주차료라든지 이런 게 아파트의 잡수입으로 발생을 하는데 그 돈에서 지급이 되는 겁니다."]



700여 세대 입주민의 과반수 찬성으로 관리 규약을 개정한 지난해 7월 이후, 지금까지 혜택을 받은 입주민만 14명.



올해 출산장려금을 신청한 입주민 수는 지난해보다 두 배가량 늘었습니다.



지난해 둘째를 출산한 문설란 씨는 출산장려금이 아이의 탄생을 진심으로 기뻐해 주는 이웃들의 마음처럼 느껴졌다고 합니다.



[문설란/진주시 C 아파트 입주민 : "저희 아이들이 환영받는 느낌? 사실 (이 제도도) 아파트 주민분들이 동의를 많이 해 주셔서 가능했는데 아파트 엘리베이터나 마주칠 때 보면 아이들을 정말 많이들 예뻐해 주시거든요. 이런 마음속에서 지역 상품권 제도도 진행하게 되지 않았을까 생각돼서 기뻤어요. 함께 아이를 키워나가는 기분이 들어서 든든한 동지가 있는 느낌?"]



저출생 문제를 해결하기 위해서는 공공과 민간의 경계 없는 따뜻한 연대가 필요합니다.



한 아이의 탄생이 기쁨이 되는 사회, 아이를 키우는 일이 외롭지 않도록 함께 힘을 모으는 민간의 노력이 저출생의 늪에서 희망이라는 싹을 틔워가길 바랍니다.



구성:정현정/촬영·편집:한동민/내레이션:방수빈



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!