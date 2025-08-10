[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

'건진법사'

'정치 브로커'

'집사'

지난 5일, 구속영장 심사에 출석하는 이종호 전 대표. 출처 : 연합뉴스 지난 5일, 구속영장 심사에 출석하는 이종호 전 대표. 출처 : 연합뉴스

지난 6일, 특검 조사 마치고 귀가하는 김건희 여사. 출처 : 연합뉴스 지난 6일, 특검 조사 마치고 귀가하는 김건희 여사. 출처 : 연합뉴스

이 호통, 이 전 대표만을 향한 것 같지 않았습니다. 김 여사 등에 탄 '여우'가 많기 때문입니다. 김 여사는 '나는 모르게 이들이 친분을 팔았다'는 입장. 진실인지 아직 알 수 없지만, 주변 인물들이 부당한 이권을 챙기지 않도록 관리하는 것은 대통령 부부 책임이기도 합니다.