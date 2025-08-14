[단독] “일본의 멸망을 조문한다”…안중근 유묵에 담긴 강한 경고

장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)

'크고 긴 탄식으로 먼저 일본의 멸망을 조문한다’



안중근 의사의 유묵. ‘장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)’ 안중근 의사의 유묵. ‘장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)’

김영호 동북아평화재단 이사장이 취재진과 인터뷰하고 있다. 김영호 동북아평화재단 이사장이 취재진과 인터뷰하고 있다.

‘東洋志士(동양지사)’ 라고 적혀 있다. ‘東洋志士(동양지사)’ 라고 적혀 있다.

‘一千九百十年 三月’(1910년 3월), 서기 연호가 적혀 있다. ‘一千九百十年 三月’(1910년 3월), 서기 연호가 적혀 있다.

과거 고위직을 지낸 자기 집안에서 일본에 적대적인 안중근의 유묵을 버리거나 없애지 않고 소장하고 있었다는 게 알려져 일본 우익의 공격을 받을까 하는 걱정 때문에

취재진이 이완우 한국학대학원 명예교수와 유묵에 관해 이야기 나누고 있다. 취재진이 이완우 한국학대학원 명예교수와 유묵에 관해 이야기 나누고 있다.

한국법과학연구원이 진행한 손바닥 지문 감정 내용. 한국법과학연구원이 진행한 손바닥 지문 감정 내용.

유묵에 쓰인 8자 중 先(선) 유묵에 쓰인 8자 중 先(선)

교도소장과 간수, 경찰, 통역관 등 다양한 사람들이 유묵을 요청했습니다

안 의사는 1910년 2월 14일 사형 선고를 받은 뒤 순국한 3월 26일 전까지 200여 편의 유묵을 남겼다고 알려졌는데 정확한 숫자는 알 수 없습니다.

광복 80주년인 올해, 안중근 의사의 유묵이 115년 만에 고국의 품에 돌아왔습니다. 안 지사가 일본의 ‘멸망’을 직접 경고하고, ‘동양평화’ 정신을 직접적으로 드러낸 유묵은 유일합니다. 국내 언론에 처음 모습을 드러냈습니다.폭 41.5cm, 길이 135.5cm의 비단 명주 천에 쓰인 8자, 그리고 한편에는 안 의사를 상징하는 장인(손도장)이 선명하게 찍혀있습니다.‘일본을 조문한다’라고 쓰인 이 유묵에는 일본 제국주의가 결국 멸망할 것이라는 강한 경고가 담겨있습니다. 1910년 일본의 제국주의가 뻗쳐나가던 때 누구보다 먼저, 일본의 패배를 직설적으로 담은 겁니다.안 의사의 유묵 가운데 직접적으로 ‘일본의 멸망’을 언급한 건 이게 처음입니다. 대부분 안 의사의 기존 유묵들은 보편적인 가치, 교훈적인 내용이 많습니다.대표적인 유묵으로 '爲國獻身 軍人本分 (위국헌신 군인본분): 나라를 위해 헌신하는 것이 군인의 본분이다', '一日不讀書 口中生荊棘 (일일부독서 구중생형극): 하루라도 책을 읽지 않으면 입에 가시가 돋는다' 등이 있습니다.안중근 의사 연구의 권위자인 김영호 동북아평화재단 이사장은 “서체 골격을 보면 안진경체(당나라 명필 안진경의 서체, 서체의 표본이라 불림)의 모습을 보이지만 품격을 보면 그것을 능가하고 있다”며 “초사(超死)체다. 서예에 없는 말이지만 내일모레 죽을 사람이 죽음을 초월한 경지에서 쓴 글자”라고 평가했습니다.무엇보다 눈여겨볼 점은 자신을 ‘동양지사(東洋志士)’라고 소개하는 점입니다. 안 의사의 유묵 가운데 ‘동양지사’라고 쓰인 유묵 역시 유일합니다.안 의사는 뤼순감옥에서 숨지기 전까지 ‘동양 평화론’ 원고를 작성했습니다. 끝내 완성하지 못했는데 동아시아의 평화와 자주적 협력을 위한 초국적 구상을 담고 있습니다. 한국과 중국, 일본 등 동양 국가들이 서로 침략하지 않고 협력해 공동 은행 설립, 국제 평화군 창설 등을 통해 동양의 평화와 공동 번영을 이뤄야 한다는 내용입니다.일본의 제국주의가 결국 세계 전쟁을 자초하므로 동양 전체의 평화와 자유를 지켜야 한다는 ‘지사’의 모습을 추구한 겁니다. 단순한 이상론이 아니라 서구 열강 중심의 국제질서에 대응한 동양의 평화 공동체 가능성을 보여준 선구적인 사상으로 평가받고 있습니다.김 이사장은 “동양 평화 사상을 가장 정확하게 표시한 글씨는 이게 최고가 아닐까, 생각된다”며 “결국 제국주의 길로 가면 일본이 망한다. 그 길을 가는 것을 조문한다는 내용으로 일본에 대한 가장 센 경고”라고 설명했습니다.그러면서 “사형 집행의 순간 ‘대한독립 만세’가 아닌 ‘동양 평화 만세’를 부르자고 제안한 게 안 의사의 상징적인 모습”이라며 “그런 면에서 이 유묵은 가장 안중근 의사다운 모습을 드러냈다”고 덧붙였습니다.또 하나 특이한 점은 왼쪽 수결(자필서명)난에 적힌 ‘一千九百十年 三月’(1910년 3월)'입니다. 날짜 작성이 서기로 됐습니다. 안중근 의사가 순국한 건 1910년 3월 26일입니다. 정확한 날짜는 나와 있지 않지만, 사형 집행 며칠 전 작성한 것으로 추정됩니다.안 의사의 다른 유묵에는 간지(干支) 연호, 대부분 1910년을 뜻하는 ‘庚戌(경술)’이라고 적혀 있습니다.이 역시 동양 평화 사상과 연결됐다는 분석입니다. 안 의사의 동양 평화론을 보면 한·중·일 3국이 동양평화회의를 조직해 로마 교황청의 인증을 받아 세계 민중의 신뢰를 얻는 구체적 실천 방안이 나와있습니다.김 이사장은 “서기로 작성된 것은 로마 교황청에 승인해 달라고 하는 입장에서 세계성을 상징하는 표현이 아닐까 생각된다”고 설명했습니다.이 유묵이 처음 세상에 알려진 건 25년 전인 2000년입니다. 당시 김광만 다큐멘터리 PD(현 윤봉길 의사 기념센터장)가 일본 도쿄의 한 저택에 보관 중인 이 유묵을 발견했습니다.이 집은 타이완총독부에 이어 안중근 의사의 재판을 관할했던 만주의 관동도독부 고위직을 역임한 집안으로 현재는 손자가 보유 중이었습니다. 2000년에 딱 한 번 잠시 김 센터장에게 유묵을 보여준 것이 세상에 공개된 유일한 순간입니다. 그 누구에게도 보여주지 않았고, 당연히 국내 귀환도 허락하지 않았습니다. 그 때문에 진위 여부도 확인된 적 없습니다.김 센터장은 "그 손자는 이게 밝혀졌을 때 일본 고위층이 곤란해할 것 같다고 말했다"며 "그래도 보관해 줘서 고맙다고 전하면서 기회가 되면 안 의사에게 선물 받은 이 유묵을 한국에 다시 선물로 주면 어떠냐고 말했더니 웃었다"고 당시 상황을 전했습니다.이 유묵을 보관하던 손자는 부친에게 ‘조부가 입수한 것으로 이토 히로부미를 암살한 안중근의 유묵’이라고 설명을 들은 뒤 물려받아 50년 넘게 보관했다고 전했습니다.반출을 거부해 온 겁니다.그러다 25년이 지난 올해 김 센터장은 다시 한번 광복회 경기지부, 경기도와 함께 이 유묵을 반입하기 위해 설득에 나섰고, 어렵게 고국 품으로 영구 귀환했습니다.김 센터장은 "광복 80주년인데 안 의사에게 선물로 받은 거니 선물로 달라고 재차 요청했다"며 "3년간 이름과 직책 등 특정할 수 있는 상세 정보를 공개하지 않는다고 약속하고 한국으로 돌려받을 수 있었다”며 "설명했습니다.지난 5월 국내에 들어온 이 유묵은 즉각 감정에 돌입했습니다. 다른 유묵과 비교해 보존 상태가 매우 뛰어나다는 평가입니다.감정에 참여한 한국서예 전문가인 이완우 한국학대학원 명예교수는 “진위를 확인하기 위해 서풍, 필체를 주로 보는데 안 의사의 경우는 왼손바닥으로 찍은 장인으로 작품의 진위가 더욱 확실히 판명된다”며 “이 유묵은 장인을 찍은 인출 상태가 아주 좋아서 지문 감식하는데 앞으로 기준이 될 만하다”고 평가했습니다.종이 재질의 경우 먹이 번지는 경우도 있는데 이 비단에 찍은 유묵은 손가락, 손바닥 모두 지문이 명료하게 드러났다는 겁니다.특히, 필체에 안 지사의 강한 의지가 담겨있다는 평가입니다. 이 교수는 “長(장)의 마지막 획을 뽑을 때나 先(선)의 획을 길게 뽑는 걸 볼 때 심중의 표현이 잘 드러난 것 같다”며 “필체가 또렷하고 강하다”고 평가했습니다.안 의사의 유묵은 모두 일본인들의 요청으로 쓴 것입니다. 안 의사의 지사적 면모를 흠모한이중 국내에서 확인된 건 60여 점으로 그중 31점이 보물로 지정됐습니다.115년 만에 고국의 품에 돌아온 장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本), 그 어떤 유묵보다 안 의사의 정신이 잘 담긴 이 유묵은 경기도에 보관 중으로 추후 전시될 계획입니다.