[잇슈 컬처] 김남길·서경덕, 광복 80주년 맞아 역사 알린다

배우 김남길 씨가 광복절을 맞아 뜻깊은 영상에 출연했습니다.



독립운동 유적지를 알리는 영상인데요, 어떤 장소들이 담겼을지 함께 만나보시죠.



["이면에 이런 어두운 이야기가 있었다는 걸 기억을 해주셨으면 좋겠어요."]



북촌 한옥마을부터 윤동주 시인을 기리는 윤동주 기념관까지, 김남길 씨가 서경덕 성신여대 교수와 함께 도심 속 독립운동 유적지를 다니며 우리 역사를 소개했습니다.



어제 온라인에 공개된 11분 분량의 이 영상은 광복 80주년을 기념하는 캠페인의 일환으로 한류스타가 직접 한국의 유적지를 알리고 해외 관광객들에게도 도움을 주고자 제작됐는데요.



김남길 씨는 국내외 누리꾼이 영상을 시청하고, 역사적 현장에도 많이 방문해 주길 바란다는 소감을 전했습니다.



지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.



