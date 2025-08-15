뉴스광장 1부 광복 80년, 다시 도약하다

[잇슈 컬처] 김남길·서경덕, 광복 80주년 맞아 역사 알린다

입력 2025.08.15 (07:02) 수정 2025.08.15 (08:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] 뉴진스·소속사 ‘전속계약 분쟁’ 합의 불발

[잇슈 컬처] 뉴진스·소속사 ‘전속계약 분쟁’ 합의 불발
[잇슈 머니] “수조 원 투자도 척척”…샌프란시스코에 부자들이 늘어난 이유는?

[잇슈 머니] “수조 원 투자도 척척”…샌프란시스코에 부자들이 늘어난 이유는?

다음
배우 김남길 씨가 광복절을 맞아 뜻깊은 영상에 출연했습니다.

독립운동 유적지를 알리는 영상인데요, 어떤 장소들이 담겼을지 함께 만나보시죠.

["이면에 이런 어두운 이야기가 있었다는 걸 기억을 해주셨으면 좋겠어요."]

북촌 한옥마을부터 윤동주 시인을 기리는 윤동주 기념관까지, 김남길 씨가 서경덕 성신여대 교수와 함께 도심 속 독립운동 유적지를 다니며 우리 역사를 소개했습니다.

어제 온라인에 공개된 11분 분량의 이 영상은 광복 80주년을 기념하는 캠페인의 일환으로 한류스타가 직접 한국의 유적지를 알리고 해외 관광객들에게도 도움을 주고자 제작됐는데요.

김남길 씨는 국내외 누리꾼이 영상을 시청하고, 역사적 현장에도 많이 방문해 주길 바란다는 소감을 전했습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 김남길·서경덕, 광복 80주년 맞아 역사 알린다
    • 입력 2025-08-15 07:02:04
    • 수정2025-08-15 08:28:03
    뉴스광장 1부
배우 김남길 씨가 광복절을 맞아 뜻깊은 영상에 출연했습니다.

독립운동 유적지를 알리는 영상인데요, 어떤 장소들이 담겼을지 함께 만나보시죠.

["이면에 이런 어두운 이야기가 있었다는 걸 기억을 해주셨으면 좋겠어요."]

북촌 한옥마을부터 윤동주 시인을 기리는 윤동주 기념관까지, 김남길 씨가 서경덕 성신여대 교수와 함께 도심 속 독립운동 유적지를 다니며 우리 역사를 소개했습니다.

어제 온라인에 공개된 11분 분량의 이 영상은 광복 80주년을 기념하는 캠페인의 일환으로 한류스타가 직접 한국의 유적지를 알리고 해외 관광객들에게도 도움을 주고자 제작됐는데요.

김남길 씨는 국내외 누리꾼이 영상을 시청하고, 역사적 현장에도 많이 방문해 주길 바란다는 소감을 전했습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

더보기
학생 독립운동가…광복 80년 만에 졸업장

학생 독립운동가…광복 80년 만에 졸업장
‘일본 멸망을 조문’…안중근 유묵에 담긴 경고

‘일본 멸망을 조문’…안중근 유묵에 담긴 경고
‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가

‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가
“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라

“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ <br>이춘석 의원 소환…8시간 조사

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.