100년 만에 인정 받은 독립운동…보훈금 나눔까지 [광복80주년]⑥

일제 강점기에 함께 독립운동하다 같은 날 숨진 어머니와 아들이 있습니다.

아들은 전국을 누비면서 항일 운동에 참여했고, 어머니는 보부상으로 위장해 독립운동가에게 군자금을 전달했는데요.



이 두 모자(母子)는 순국 102년 만에야 독립운동 공적을 제대로 인정받았습니다.

후손들은 보훈 급여를 받게 됐는데요.

그 돈이 다시 '나라'와 '지역'을 위해, 그리고 '미래 세대'를 위해 쓰이고 있습니다.

어떤 사연일까요?



1919년 고종황제 국장 성복식 당일 대한문에 모인 군중. 고종이 일본인·친일파에게 독살당했다는 소문이 퍼지면서 전국적으로 3·1 운동이 확산하는 기폭제가 됐다. 1919년 고종황제 국장 성복식 당일 대한문에 모인 군중. 고종이 일본인·친일파에게 독살당했다는 소문이 퍼지면서 전국적으로 3·1 운동이 확산하는 기폭제가 됐다.

"증조할아버지와 고조할머니 제사를 왜 같은 날 지낼까? 어릴 적 무척 궁금했어요.

하지만 누구도 제대로 설명해 주지 않았어요. 나중에야 알았죠.

두 분이 같은 날, 생을 달리했다는 말을 꺼내기가 얼마나 힘들었을지….

게다가 해방 이후에도 독립운동이 그리 자랑할 만한 일이 아닌 분위기였던 탓에, 다들 쉬쉬했던 것 같아요."

- 박명현 (독립운동가 박도철 선생 증손녀) -

1919년 4월 3일, 진천에도 닿았는데요.

당시 35살이었던 박도철 선생은 진천군 광혜원면에 모인 군중 2천여 명의 선두에서 만세운동을 지휘했습니다.

국가기록원의 3·1 운동 피살자 명부에 담긴 박도철 선생의 독립운동 행적 국가기록원의 3·1 운동 피살자 명부에 담긴 박도철 선생의 독립운동 행적

독립운동가 박도철 선생의 훈장증 독립운동가 박도철 선생의 훈장증

"'독립운동하면 3대가 망하고, 친일을 하면 3대가 흥한다'는 말이 있잖아요.

그런데 저희 집안 어른들이 그러셨어요.

'빌어먹으면 어떠냐, 나라가 없는데 돈이 있으면 다 무슨 소용이냐'.



돌아가신 증조할아버지를 비롯해 수많은 독립운동가의 피와 땀으로 잘살게 됐기 때문에 그다음 세대한테 안락함을 넘겨주는 것도, 지금을 살아가는 우리의 또 하나의 의무가 아닌가 생각합니다."



- 박명현 (독립운동가 박도철 선생 증손녀) -



박도철 선생의 손자 박영섭 씨 모습 박도철 선생의 손자 박영섭 씨 모습

[관련기사](https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4146480)(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5128924)촬영기자 김현기 / 그래픽 조은수