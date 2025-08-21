이 대통령, 민주당 상임고문단 오찬…“민주당의 가치와 길대로 새로운 나라 만들겠다”

이재명 대통령은 “민주당의 가치와 그간에 해왔던 그 길대로 우리 국민들이 바라는 새로운 나라를 만드는 데 최선을 다하도록 하겠다”고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘(21일) 용산 대통령실에서 민주당 상임고문단과 오찬을 하며 이같이 밝혔습니다.



오늘 오찬에는 민주당 권노갑·이용득 상임고문, 김원기·임채정·정세균·문희상·박병석·김진표 전 국회의장, 이해찬 전 대표, 정동영 통일부 장관 등이 참석했습니다.



이 대통령은 “이렇게 다 건강한 모습 봬서 반갑다”며 “우리 고문님들이 다 애써주신 덕에 저희가 이렇게 새로운 정부의 책임을 맡게 됐다”고 말했습니다.



그러면서 “관심을 많이 가져주시고 조언도 많이 해주시기 바란다”고 밝혔습니다.



이에 권노갑 상임고문은 “(이 대통령이) 이번 8·15 기념사에서 대북 문제에 있어 대화를 재개하고 통일을 앞당길 길을 모색하겠다고 발표한 데 대해 온 국민이 즐겁게 받아들이고 있다”며 “좋은 반응을 일으키는 것에 대해 모두가 감사하게 생각한다”고 밝혔습니다.



그러면서 “그러한 발언을 해 주신 이재명 대통령께 다시 한번 이 자리를 빌려서 감사하다”며 “한미 정상회담을 앞두고 바쁘신데, 정상회담의 성공이 이뤄지기를 다시 한번 부탁한다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!