이 대통령, 오늘 취임 후 첫 국가과학기술자문회의 주재

입력 2025.08.22 (01:03) 수정 2025.08.22 (01:11)

이재명 대통령이 오늘(22일) 용산 대통령실에서 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재합니다.

국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 최상위 과학기술 정책 의사결정기구입니다.

이번 회의에서는 내년도 연구개발(R&D) 예산 확대, 인공지능(AI) 분야 인재 양성 등이 논의 될 거로 보입니다.

앞서 이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위원회는 R&D 예산 확대, AI 인재 확보, 연구에 전념할 수 있는 기초연구 환경 조성, 핵심 인재 체계적 양성·유치 등을 주요 과제로 제시한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]

  • 이 대통령, 오늘 취임 후 첫 국가과학기술자문회의 주재
    • 입력 2025-08-22 01:03:45
    • 수정2025-08-22 01:11:09
    정치
[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]
이희연
이희연 기자

