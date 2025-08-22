이 대통령, 오늘 취임 후 첫 국가과학기술자문회의 주재

이재명 대통령이 오늘(22일) 용산 대통령실에서 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재합니다.



국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 최상위 과학기술 정책 의사결정기구입니다.



이번 회의에서는 내년도 연구개발(R&D) 예산 확대, 인공지능(AI) 분야 인재 양성 등이 논의 될 거로 보입니다.



앞서 이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위원회는 R&D 예산 확대, AI 인재 확보, 연구에 전념할 수 있는 기초연구 환경 조성, 핵심 인재 체계적 양성·유치 등을 주요 과제로 제시한 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]



