이 대통령, 오늘 취임 후 첫 국가과학기술자문회의 주재
입력 2025.08.22 (01:03) 수정 2025.08.22 (01:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령이 오늘(22일) 용산 대통령실에서 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재합니다.
국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 최상위 과학기술 정책 의사결정기구입니다.
이번 회의에서는 내년도 연구개발(R&D) 예산 확대, 인공지능(AI) 분야 인재 양성 등이 논의 될 거로 보입니다.
앞서 이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위원회는 R&D 예산 확대, AI 인재 확보, 연구에 전념할 수 있는 기초연구 환경 조성, 핵심 인재 체계적 양성·유치 등을 주요 과제로 제시한 바 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]
국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 최상위 과학기술 정책 의사결정기구입니다.
이번 회의에서는 내년도 연구개발(R&D) 예산 확대, 인공지능(AI) 분야 인재 양성 등이 논의 될 거로 보입니다.
앞서 이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위원회는 R&D 예산 확대, AI 인재 확보, 연구에 전념할 수 있는 기초연구 환경 조성, 핵심 인재 체계적 양성·유치 등을 주요 과제로 제시한 바 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이 대통령, 오늘 취임 후 첫 국가과학기술자문회의 주재
-
- 입력 2025-08-22 01:03:45
- 수정2025-08-22 01:11:09
이재명 대통령이 오늘(22일) 용산 대통령실에서 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재합니다.
국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 최상위 과학기술 정책 의사결정기구입니다.
이번 회의에서는 내년도 연구개발(R&D) 예산 확대, 인공지능(AI) 분야 인재 양성 등이 논의 될 거로 보입니다.
앞서 이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위원회는 R&D 예산 확대, AI 인재 확보, 연구에 전념할 수 있는 기초연구 환경 조성, 핵심 인재 체계적 양성·유치 등을 주요 과제로 제시한 바 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]
국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 최상위 과학기술 정책 의사결정기구입니다.
이번 회의에서는 내년도 연구개발(R&D) 예산 확대, 인공지능(AI) 분야 인재 양성 등이 논의 될 거로 보입니다.
앞서 이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위원회는 R&D 예산 확대, AI 인재 확보, 연구에 전념할 수 있는 기초연구 환경 조성, 핵심 인재 체계적 양성·유치 등을 주요 과제로 제시한 바 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단 제공]
-
-
이희연 기자 hear@kbs.co.kr이희연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이슈
이재명 정부
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.